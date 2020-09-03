Фахівці ВООЗ вчать вірусологів Тернополя робити ПЛР-тести

Представники Всесвітньої організації охорони здоров’я у Тернополі навчають місцевих вірусологів і медпрацівників робити тести на коронавірус.

Про це із посиланням на пресслужбу облдержадміністрації повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Спеціалісти з МОЗ та ВООЗ розказують та показують, як правильно подбати про власну безпеку та швидко виявляти у зразках COVID-19. Дослідження роблять методом полімеразно-ланцюгової реакції. Це дає змогу виявити хворобу в перші дні інфікування", - розповіли в ОДА

За словами в.о. директора Тернопільського обласного лабораторного центру МОЗ Оксани Чайчук, участь у навчанні беруть лікарі-вірусологи, епідеміологи, помічники-лаборанти, мікробіологи, діяльність яких пов`язана з виявленням COVID-19 - загалом 24 людини. Після цього вони зможуть проводити тести на коронавірус.

"На сьогодні дослідження на коронавірус у нас роблять 10 вірусологів. За добу можуть опрацювати близько 1000 зразків", - зазначила Чайчук.

Тренінг відбувається в обласному лабораторному центрі у два етапи: спочатку теорія, потім - практичні заняття. Навчання триватиме 11 робочих днів.

Такі навчання в Україні організовують вперше. Тернопіль – третє місто, куди приїхали фахівці ВООЗ, надалі такі тренінги планують провести ще у 20 регіонах України.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 3 вересня в Україні лабораторно підтверджено 128 228 випадків COVID-19, з них 2710 летальних, 59 676 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 2430 нових випадків.