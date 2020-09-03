На Київщині за добу – 89 випадків коронавірусу

У Київській області за добу підтверджено 89 нових випадків коронавірусної хвороби, з них 10 - у медичних працівників.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації у Фейсбуці.

«За добу маємо 10 нових випадків захворювання медичних працівників. Маємо подбати не лише про себе, а й про лікарів. Якщо населення буде недбало ставитися до обмежень, лікувати їх невдовзі не буде кому», - зазначив очільник Київської облдержадміністрації Василь Володін.

За даними Київського обласного лабораторного центру МОЗ, в області 3 вересня на 10:00 офіційно підтверджено 5931 випадок захворювання на коронавірус. В тому числі у 498 дітей та у 781 медичного працівника.

За добу на Київщині підтверджено 89 нових випадків COVID-19, у тому числі в 11-ти дітей віком від 1 міс. до 15 років, а також у 78 дорослих. З них 4 хворих госпіталізовані та перебувають на стаціонарному лікуванні, інші 85 осіб знаходяться на самоізоляції (під медичним спостереженням).

За весь період епідемії із загальної кількості підтверджених випадків COVID-19 госпіталізовано та перебувають (перебували) на стаціонарному лікуванні 911 хворих, на самоізоляції (під медичним спостереженням) – 5020 осіб.

Одужало всього 3826 осіб, з них 323 дітей віком від 1 міс. до 17 років. За звітну добу одужало 100 осіб, з них 7 дітей.

Всього за період епідемії у Київській області померли 102 хворих з підтвердженим COVID-19. За добу повідомлень про летальні випадки з підтвердженим COVID-19 не надходило.

За період з 14 березня до Київського обласного лабораторного центру надійшло 9336 повідомлень про підозру на COVID-19. За останню добу отримано 91 повідомлення про підозру.

Встановлено медичне спостереження за 16604 контактними особами.

Як повідомлялося, в Україні за останню добу зареєстровано 2 430 випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 128 228.