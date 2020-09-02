На Київщині за добу - 87 випадків COVID-19

На Київщині за період епідемії померли 102 хворі з підтвердженим COVID-19, із них за минулу добу - п’ятеро.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявив голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін.

"Минула доба принесла нам п'ять нових випадків смерті людей від COVID-19. Загалом із моменту початку епідемії маємо 102 таких випадки”, - сказав Володін.

Крім того, додав голова ОДА, не спадає хвиля щоденного приросту захворювання. “За вчора цей показник сягнув позначки у 87 захворілих або 5 842 особи за весь період", - уточнив Володін.

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Також він повідомив, що госпіталізовано 907 пацієнтів, решта на самоізоляції. Одужали в регіоні загалом 3726 осіб.

Як повідомлялося, в Україні за останню добу зареєстровано 2 495 випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 125 798.