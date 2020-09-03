Пожежі на Харківщині: триває гасіння осередків у двох районах

На Харківщині станом на ранок 3 вересня триває гасіння осередку лісової пожежі у Дворічанському районі на площі близько 100 га та окремих осередків у Чугуївському районі.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на ДСНС.

“Станом на 7 год. 3 вересня осередки пожежі в населених пунктах Гороб’ївка та Грянинівка ліквідовано, продовжується гасіння осередку лісової пожежі на площі близько 100 га”, - йдеться у повідомленні.

До гасіння залучено 395 чоловік та 61 одиниця техніки, з них від ДСНС 215 чоловік особового складу та 49 одиниць техніки у тому числі 2 пожежних літаки та 1 вертоліт.

Координацію робіт з гасіння пожежі на місці здійснює штаб.

Крім того, на території Новомосковського лісництва у Чугуївському районі станом на 7 годину 3 вересня відкритого вогню не спостерігається, проводиться догашування окремих осередків тління лісової підстилки та залишків деревини всередині контрольованого периметру.

Зазначається, що о 20 год. 06 хв пожежу локалізовано на площі близько 30 га. Жертв та постраждалих немає.

До гасіння залучено 211 чоловік та 19 одиниць техніки, з них від ДСНС 24 чоловік особового складу та 5 одиниць техніки.

Як повідомляв Укрінформ, на Харківщині 2 вересня о 12 год. 54 хв поблизу с. Гороб’ївка Дворічанського району виникла пожежа в лісовому масиві. Близько 15 год. через сильний поривчастий вітер (до 15 м/с) змінних напрямків пожежа поширилась в напрямку населених пунктів Гороб’ївка та Гряниківка. Внаслідок пожежі знищено 22 житлових будинки, відселено 33 особи та через отруєння продуктами горіння за медичною допомогою звернулася 1 особа. Загальна площа пройдена вогнем орієнтовно складає 500 га, з них 100 га верхової пожежі.

Також 2 вересня о 12 год. 13 хв до ДСНС надійшла інформація, що поблизу с. Клугино-Башкирівка Чугуївської міськради на території Новомосковського лісництва виникла пожежа в лісовому масиві площею 10 га.

Фото: ДСНС