Велике будівництво: Харківщина випереджає більшість областей – Зеленський

Харківська область випереджає більшість областей України за темпами здачі доріг у межах реалізації проєкту «Велике будівництво».

Про це розповів Президент Володимир Зеленський під час поїздки на Харківщину, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

«Все нормально. Все йде за планом. Скажу відверто, Харківська область, згідно з термінами здачі всіх доріг та інших об’єктів, на сьогодні випереджає більшість областей. Це так і є. Хоча я бачу, що всі області підтягнулися. І всі дороги ми здаємо в цьому році – більше, ніж планували в зазначені терміни», – заявив Зеленський.

Своєю чергою голова Укравтодору Олександр Кубраков проінформував, що серед головних автошляхів, які ремонтують у межах «Великого будівництва», – траса М-03. За його словами, розширення цієї дороги до першої категорії почалося від кордону з Полтавщиною до міста Валки, а паралельно проєктують розширення траси до першої категорії від Валків до Харкова.

Загалом, за даними очільника Укравтодору, в області цього року планується відремонтувати понад 280 км доріг державного значення, 200 км вже мають верхній шар дорожнього покриття, а це – найдорожчий етап відновлення дороги.

Водночас голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер уточнив, що в області до першого вересня відремонтували всі місцеві дороги, які планували.

Окремо голова ОДА розповів, що в регіоні планується створити 15 сучасних приймальних відділень в опорних лікарнях. У дев’яти з них уже розпочали роботи.

«Три – ще проходять торги, визначають переможця на те, щоб уже почали будувати. Це саме місто Харків проводить – там лише три опорні лікарні в місті. Всі, що по області – 12 – ми вже завершили всі тендерні процедури. І дев'ять – вже будуються. Десяте починаємо з наступного тижня», – повідомив Кучер.

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В ОП додали, що Президент запевнив, що всі принципові проєкти-довгобуди по всій країні будуть завершені, також прискорюється зведення важливих медичних центрів, лікарень і шкіл.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський у середу перебуває з робочою поїздкою на Харківщині.