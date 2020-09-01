Зеленський оглянув відновлений кардіодиспансер у Полтаві
Глава держави відвідав лікарню під час робочої поїздки на Полтавщину, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Президента.
«Багато разів ми мандрували багатьма країнами, у багатьох лікарнях я був. Бачив найсучасніші лікарні в Європі, в Америці, у світі. Але жодного разу я не бачив державну лікарню, державний центр такого рівня», – сказав Зеленський.
За його словами, він справді вражений масштабами реконструкції диспансеру.
«Дуже красиво, сучасно, високотехнологічно. Хочемо вам подякувати за дуже складну роботу», – сказав глава держави, звертаючись до лікарів.
Як розповіли в ОП, Президент ознайомився з автоматизованим пунктом управління кардіологічного диспансеру, оглянув кабінети ультразвукової діагностики, ЕКГ, ударно-хвильової терапії, зал фізичної реабілітації, відвідав відділення порушення серцевого ритму, а також рентген-операційний блок.
Зеленський відвідав відділення інтервенційної кардіології. У складі відділення є три операційні, лабораторія, блок реанімації та інтенсивної терапії. У перспективі тут планується розвивати відкриту кардіохірургію.
Глава держави зауважив, що діагностика, профілактика та реабілітація у реконструйованому диспансері здійснюється на найвищому рівні, у закладі працюють висококласні фахівці.
«Ми зайшли в реанімацію та побачили світлих, з інтелектом в очах, молодих спеціалістів. Мені здається, вони допомагають, бо коли на них дивишся – хочеться жити. Кажуть, що навіть стіни лікують. Я вважаю, що саме такі стіни можуть вилікувати», – підкреслив Зеленський.
Своєю чергою голова Полтавської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов зазначив, що в області оновлено парк автомобілів екстреної допомоги. Він зауважив, що за програмами уряду та Світового банку придбано 165 нових одиниць транспорту.
Реалізація проєкту з реконструкції Полтавського обласного клінічного кардіологічного диспансеру дозволить створити умови для підвищення профілактики захворювань серед населення області шляхом введення в експлуатацію лікувального закладу на 136 ліжок (зокрема 120 ліжок – палатні відділення та 16 ліжок – блок реанімації та інтенсивної терапії), вдосконалення системи надання населенню кардіологічної допомоги, діагностики та лікування серцево-судинних захворювань.
Під час реконструкції добудовано шестиповерховий корпус, влаштовано стоянки та паркову зону, вжито заходів щодо створення безперешкодного життєвого середовища, зокрема для осіб з обмеженим фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення. У кардіологічному диспансері створено 193 робочі місця.
На об`єкті завершені будівельно-монтажні роботи та закінчуються пусконалагоджувальні роботи інженерних систем.
Фото: www.president.gov.ua