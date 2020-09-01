Зеленський оглянув відновлений кардіодиспансер у Полтаві

Президент Володимир Зеленський оглянув відреконструйований корпус інтервенційної кардіології та реабілітації Полтавського обласного клінічного кардіологічного диспансеру.

Глава держави відвідав лікарню під час робочої поїздки на Полтавщину, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Президента.

«Багато разів ми мандрували багатьма країнами, у багатьох лікарнях я був. Бачив найсучасніші лікарні в Європі, в Америці, у світі. Але жодного разу я не бачив державну лікарню, державний центр такого рівня», – сказав Зеленський.

За його словами, він справді вражений масштабами реконструкції диспансеру.

«Дуже красиво, сучасно, високотехнологічно. Хочемо вам подякувати за дуже складну роботу», – сказав глава держави, звертаючись до лікарів.

Як розповіли в ОП, Президент ознайомився з автоматизованим пунктом управління кардіологічного диспансеру, оглянув кабінети ультразвукової діагностики, ЕКГ, ударно-хвильової терапії, зал фізичної реабілітації, відвідав відділення порушення серцевого ритму, а також рентген-операційний блок.

Зеленський відвідав відділення інтервенційної кардіології. У складі відділення є три операційні, лабораторія, блок реанімації та інтенсивної терапії. У перспективі тут планується розвивати відкриту кардіохірургію.

Глава держави зауважив, що діагностика, профілактика та реабілітація у реконструйованому диспансері здійснюється на найвищому рівні, у закладі працюють висококласні фахівці.

«Ми зайшли в реанімацію та побачили світлих, з інтелектом в очах, молодих спеціалістів. Мені здається, вони допомагають, бо коли на них дивишся – хочеться жити. Кажуть, що навіть стіни лікують. Я вважаю, що саме такі стіни можуть вилікувати», – підкреслив Зеленський.

Своєю чергою голова Полтавської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов зазначив, що в області оновлено парк автомобілів екстреної допомоги. Він зауважив, що за програмами уряду та Світового банку придбано 165 нових одиниць транспорту.

Реалізація проєкту з реконструкції Полтавського обласного клінічного кардіологічного диспансеру дозволить створити умови для підвищення профілактики захворювань серед населення області шляхом введення в експлуатацію лікувального закладу на 136 ліжок (зокрема 120 ліжок – палатні відділення та 16 ліжок – блок реанімації та інтенсивної терапії), вдосконалення системи надання населенню кардіологічної допомоги, діагностики та лікування серцево-судинних захворювань.

Під час реконструкції добудовано шестиповерховий корпус, влаштовано стоянки та паркову зону, вжито заходів щодо створення безперешкодного життєвого середовища, зокрема для осіб з обмеженим фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення. У кардіологічному диспансері створено 193 робочі місця.

На об`єкті завершені будівельно-монтажні роботи та закінчуються пусконалагоджувальні роботи інженерних систем.

Фото: www.president.gov.ua