У Чернігові працівники торфозаводів знову вимагали звільнити директора держпідприємства

Працівники торфозаводів Чернігівщини (понад 50 чоловік) 31 серпня втретє за останні півроку мітингували під стінами облдержадміністрації з вимогою звільнити гендиректора ДП "Чернігівторф", цього разу - з прапорами партії "За життя".

В установу, куди вони хотіли потрапити, їх не впустили, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Будемо вимагати відставки голови облдержадміністрації Андрія Прокопенка, який закрився від нас, і донесемо нашу позицію до Президента Володимира Зеленського, на приїзд якого ми сподіваємось", - виголосив на мітингу голова профспілки ДП "Чернігівторф" Андрій Страхов.

Під ОДА працівники торфозаводів стояли майже дві години. На запитання журналіста, чому вони взяли в руки партійні прапори, дехто відреагував агресивно. Після мітингу ініціативна група вирішила йти в обласну раду по підтримку в питанні висловлення недовіри голові ОДА.

Наприкінці минулого тижня на сайті Смолинського торфозаводу з’явився анонс цієї акції, в якому Страхов обіцяв, що якщо до понеділка питання звільнення гендиректора "Чернігівторфу" Павла Слуценка не буде вирішене, у понеділок шахтарі зайдуть у приймальню очільника області й сидітимуть там до переможного кінця.

Сьогодні вранці на сайті Чернігівської ОДА з’явилась офіційна позиція обласної влади в даному питанні. У тексті зазначається, що з лютого цього року керівництво облдержадміністрації всіляко сприяло пошуку компромісів та взаєморозуміння між ДП "Чернігівторф" та Ірванцівським і Смолинським торфозаводами: брало участь у спільних засіданнях комісій та робочих груп, які проводились на вимогу виробничників, підтримувало їх у скрутні моменти, пов’язані з фінансовою та господарською діяльністю, письмово зверталося до Міністерства енергетики та концерну "Укрторф". Перед відомствами ОДА клопотала про надання торфозаводам юридичної самостійності та розгляд питання щодо відповідності Слуценка займаній посаді.

Враховуючи, що обласна влада не має повноважень приймати кадрові рішення по "Чернігівторфу", працівникам заводам-філіям підприємства в ОДА рекомендували вести конструктивний діалог із Укрторфом та Міненерго.

Як повідомляло агентство, рішення про те, що "Чернігівторфу" потрібен ефективний менеджмент, було ухвалене ще в лютому п. р. в Чернігівській обласній раді на зібранні за участю керівника концерну "Укрторф" Андрія Озерчука. Однак після того нічого не змінилося, і торфозаводи продовжує лихоманити. Їхні колективи відмовляються робити відрахування на утримання управлінського апарату як неефективного.

ДП "Чернігівторф" підпорядковується державному концерну "Укрторф" Міністерства енергетики та захисту довкілля України. Основні види діяльності - видобуток і переробка торфу, виробництво продукції з торфу й на основі цієї корисної копалини. У своїй структурі ДП має два діючих заводи - Смолинський та Ірванцівський. За рік вони заготовляють до 40 тис. т сировини, хоча, як вважає керівництво області, можуть видобувати до 100 тис т і, відповідно, збільшити обсяги виробництва готової продукції. Смолинський торфозавод, зокрема, є найновішим торфобрикетним заводом в Україні. Його виробнича потужність складає 100-120 тонн якісного брикету на добу.