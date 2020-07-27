У Чернігові торфовидобувники вкотре вимагали звільнити гендиректора "Чернігівторфу"

Працівники торфозаводів Чернігівщини мітингували під Чернігівською ОДА з вимогою до влади звільнити призначеного півроку тому керівника державного підприємства "Чернігівторф" Петра Слуценка.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу з місця події.

"На нас здійснюється психологічний тиск, нам не дають нормально працювати, ми живемо на пороховій діжці", - сказала, зокрема, директор Смолинського торфозаводу Валентина Огієнко.

Всі промовці звинувачували керівництво "Чернігівторфу" у бездіяльності на користь торф’яної галузі Чернігівщини та діях, спрямованих, на їх думку, на знищення торфобрикетних заводів.

На зустрічі з головою ОДА Андрієм Прокопенком за участю конфліктуючих сторін відбулося бурхливе обговорення ситуації. Звучало багато претензій до керівництва "Чернігівторфу", на які обвинувачувані "відбивалися" лише словами, що то все неправда.

Представники трудових колективів торфозаводів вимагали від Прокопенка написати відкрите звернення до Прем'єр-міністра України з проханням втрутитися в ситуацію, сприяти звільненню Слуценка та подати на посаду гендиректора іншу кандидатуру. Звучали також пропозиції взагалі ліквідувати ДП "Чернігівторф", як зайву надбудову.

Очільник області обіцяв зв’язатися з Премєр-міністром і поговорити.

"До кінця тижня почекаємо результату", - зазначила Огієнко.

Попереджувальна акція протесту шахтарів була організована профспілковою організацією ДП "Чернігівторф" та підтримана Федерацією незалежних профспілок Чернігівщини.

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Як повідомляв Укрінформ, проти новопризначеного Міністерством енергетики та захисту довкілля України гендиректора ДП "Чернігівторф" Петра Слуценка колективи торфозаводів області виступають понад пів року. Вони заявляють, що керівник фактично не працює, а лише вимагає від виробничників відрахувань.

Рішення про те, що "Чернігівторфу" потрібен ефективний менеджмент, було ухвалене ще в лютому п. р. в обласній раді на зібранні за участю керівника концерну "Укрторф" Андрія Озерчука. Однак після того нічого не змінилося, і торфозаводи продовжує лихоманити. Їхні колективи відмовляються робити відрахування на утримання управлінського апарату як неефективного.

ДП "Чернігівторф" підпорядковується державному концерну "Укрторф" Міністерства енергетики та захисту довкілля України. Основні види діяльності - видобуток і переробка торфу, виробництво продукції з торфу й на основі цієї корисної копалини.

У своїй структурі ДП має два діючих заводи - Смолинський та Ірванцівський. За рік вони заготовляють до 40 тис. т сировини, хоча, як вважає керівництво області, можуть видобувати до 100 тис. т і, відповідно, збільшити обсяги виробництва готової продукції. Смолинський торфозавод, зокрема, є найновішим торфобрикетним заводом в Україні. Його виробнича потужність складає 100-120 тонн якісного брикету на добу.

За запасами торфу Чернігівська область посідає друге місце в Україні. Як стверджують геологи, його поклади в регіоні сягають 260 млн тонн.

Торф, як дешеве й екологічно чисте паливо, широко використовується у світі. Наприклад, у Фінляндії на ньому працює 80 % усієї енергетики, у Канаді - 64 %.