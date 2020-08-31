У реформі децентралізації можуть "випасти" органи соцзахисту на місцях - народний депутат

У межах реформи децентралізації з 1 січня 2021 року має відбутися передача повноважень з надання соціальної допомоги від управлінь соціального захисту населення при РДА до інших органів, але їх структура ще навіть не визначена, що може створити величезні проблеми для отримувачів соціальних послуг.

Про це під час погоджувальної ради парламенту заявив голова депутатської групи «Довіра» Олег Кулініч, повідомили Укрінформу у пресслужбі депгрупи «Довіра».

«Необхідно у найкоротший термін завершити процес створення та методологію функціонування нових органів соціального захисту на місцях, щоб уникнути хаосу. Адже ці органи забезпечують виконання 38 державних програм, а перелік державних соціальних допомог налічує 67 видів. При цьому лише 5 з них можна отримати через електронні сервіси, механізм впровадження яких досі не виписаний, але визначений як пріоритетний», - підкреслив депутат.

Це питання він адресував особисто до Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, а також до Міністерства соціального захисту.

Кулініч додав, що депутати групи «Довіра» отримали з цього приводу дуже багато звернень, зокрема до нього особисто звернулася директор Департаменту соціального захисту населення Полтавської ОДА Людмила Корнієнко.

«Люди повинні знати, яким чином і де вони можуть отримати соціальні послуги», - резюмував народний депутат.

Також Кулініч звернув увагу уряду на необхідність впровадження таких законодавчих ініціатив, які б допомогли бізнесу працювати у нових складних умовах економічного спаду і соціальної кризи, викликаної пандемією COVID-19.

«Сьогодні малий бізнес опинився в скрутному становищі, велика частина підприємців залишилася без роботи», - додав Кулініч,

Депутат озвучив, що за статистикою Торгово-промислової палати України, у перші місяці карантину закрилося близько 700 тис. підприємств. У свою чергу Держслужба зайнятості констатує, що на сьогодні статус безробітних отримали 432 тис. осіб, що майже на 70% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів своїм рішенням спростив отримання допомоги з безробіття на період карантину.

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