У реформі децентралізації можуть "випасти" органи соцзахисту на місцях - народний депутат
Про це під час погоджувальної ради парламенту заявив голова депутатської групи «Довіра» Олег Кулініч, повідомили Укрінформу у пресслужбі депгрупи «Довіра».
«Необхідно у найкоротший термін завершити процес створення та методологію функціонування нових органів соціального захисту на місцях, щоб уникнути хаосу. Адже ці органи забезпечують виконання 38 державних програм, а перелік державних соціальних допомог налічує 67 видів. При цьому лише 5 з них можна отримати через електронні сервіси, механізм впровадження яких досі не виписаний, але визначений як пріоритетний», - підкреслив депутат.
Це питання він адресував особисто до Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, а також до Міністерства соціального захисту.
Кулініч додав, що депутати групи «Довіра» отримали з цього приводу дуже багато звернень, зокрема до нього особисто звернулася директор Департаменту соціального захисту населення Полтавської ОДА Людмила Корнієнко.
«Люди повинні знати, яким чином і де вони можуть отримати соціальні послуги», - резюмував народний депутат.
Також Кулініч звернув увагу уряду на необхідність впровадження таких законодавчих ініціатив, які б допомогли бізнесу працювати у нових складних умовах економічного спаду і соціальної кризи, викликаної пандемією COVID-19.
«Сьогодні малий бізнес опинився в скрутному становищі, велика частина підприємців залишилася без роботи», - додав Кулініч,
Депутат озвучив, що за статистикою Торгово-промислової палати України, у перші місяці карантину закрилося близько 700 тис. підприємств. У свою чергу Держслужба зайнятості констатує, що на сьогодні статус безробітних отримали 432 тис. осіб, що майже на 70% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Як повідомлялося, Кабінет міністрів своїм рішенням спростив отримання допомоги з безробіття на період карантину.
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