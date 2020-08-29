Підбитий окупантами танк став на Донеччині пам'ятним знаком захисникам України

На Донеччині відбулося відкриття пам’ятного знаку захисникам України, цим знаком став згорілий танк Т-64Б1В, який був підбитий в 2014 році проросійськими бойовиками.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Донецької обласної військово-цивільної адміністрації.

"Відкриття пам’ятного знаку біля села Первомайське у Ясинуватському районі, де восени 2014 року загинули шість українських воїнів, відбулося 29 серпня, у День пам’яті захисників України… Відкрили пам’ятний знак матері, дружини, доньки та сестри загиблих бійців", - йдеться у повідомленні.

В ОДА нагадали, що на цьому місці 14 вересня 2014 року колона військових, що прямувала для підкріплення блокпостів української армії, потрапила у засідку проросійських бойовиків, які засіли по обидва боки траси Е50, що веде далі через Піски на північно-західну околицю Донецька. Танк Т-64Б1В, який ішов на чолі колони з боку Карлівки, було підбито. Під час влучання в машину здетонував боєкомплект.

У цьому бою загинули чотири бійці 5-ї роти добровольчого батальйону патрульної служби міліції особливого призначення "Дніпро-1" – старшина Віталій Українцев ("Вожак"), старшина Віталій Галета (він же Віктор Кісловський, "Батя"), рядові Сергій Грачов ("Ювелір") та Олексій Чернишов ("Махно"), а також навідник-оператор підбитого танка 17-ї окремої танкової бригади ЗСУ солдат Олег Габінет і майор Олександр Максимов, відряджений у зону АТО з Полтавського об’єднаного міського військкомату.

Згорілий танк залишився на трасі біля Первомайського. Біля нього люди зупинялися, щоб вшанувати пам’ять загиблих. У 2017 році танк з траси прибрали. Завдяки зусиллям волонтерів, військових, Донецької ОДА та небайдужих мешканців Донеччини його повернули на місце вже як пам’ятний знак.

У відкритті пам'ятного знаку, крім родин загиблих воїнів, взяли участь керівник Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко, командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Володимир Кравченко, представники громадськості.

У День пам’яті захисників України на Донеччині відбулося відкриття пам’ятного знаку –танку / Фото: Донецька ОДА

Військові капелани провели панахиду за загиблими захисниками України, після якої присутні поклали квіти до пам’ятного знаку.

Як повідомляв Укрінформ, Указом Президента України Володимира Зеленського 29 серпня визнано в Україні "Днем пам'яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України".