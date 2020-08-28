«М’яса багато не буває!»: у Черкасах відкрили «М’ясомаркет»

28 серпня у Черкасах відкрили перший магазин «М’ясомаркет» агрохолдингу МХП.

Про це Укрінформу повідомили в компанії

Гості магазину мали можливість отримати різноматні бонуси та подарунки, професійні консультації м’ясного сомельє, а також відчути на собі новий сервіс.

Ключова мета «М’ясомаркету» від МХП — бути ближче, давати більше, турбуватись і дарувати приємні враження. Це вже п`ятий за рахунком магазин мережі. Загалом протягом 2020 року планується відкриття близько 50 торгових точок у різних куточках України.

Поціновувачі «М`ясомаркетів» вже знають, що завжди знайдуть не тільки продукцію до душі за доступними цінами, але і високий рівень обслуговування. У Черкасах можна виділити три переваги, які можуть зробити магазин улюбленим місцем для жителів.

Універсальний маркет. Полиці та вітрини з продуктами вражають своєю різноманітністю: м`ясо птиці, свинина, яловичина, молочні продукти, ковбаси, паштети, соуси, яйця, бакалія. Відвідувачі завжди матимуть змогу обрати те, що їм до вподоби найбільше, адже в асортименті представлено продукцію різних виробників та категорій. І все це - в одному маркеті поруч з домом!

Свіжість та безпечність продуктів. Уся продукція, що потрапляє до «М`ясомаркету», проходить ретельний контроль якості, має відповідні сертифікати, а також зберігається з урахуванням необхідних температурних режимів та санітарних норм.

Професійні сомельє. Особливістю магазину є професійний сомельє, який допомагає гостям з вибором продукції, спецій, соусів, щоб вони могли потішити свої смакові рецептори та отримати справжню насолоду від вечері у родинному колі.

«Кулінарія — це справжнє мистецтво. Щоб створити справді смачну страву, звісно, важливо обирати свіжі та якісні продукти. Але також важливо вміти поєднувати їх зі спеціями та соусами, дотримуватися вірних пропорцій. Наприклад, страва може бути кисло-солодкою, але… з тонкими нотками гостроти, що додасть привабливої пікантності. Спеції та соуси мають доповнювати та підкреслювати смак страви. І я дуже рада, що маю змогу ділитися своїми знаннями, і допомагати відвідувачам зробити свій вибір так, щоб вони були задоволені», — розповіла сомельє Анна.

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Новий магазин відкрито спільно з партнерами ПП «Транссервіс». На відкритті Дмитро Морозов, керівник управління по роботі з франчайзі у МХП, привітав усіх жителів міста та поділився своїми враженнями: «Наш «М`ясомаркет» — це не просто магазин, а особливе місце, де ви завжди знайдете щось для себе. Ми пропонуємо широкий вибір продукції: м`ясо, молочні продукти, соуси тощо. Але найголовніше — це філософія. У нас немає продавців — вас зустрічають співробітники у фірмовому одязі, яких ми називаємо «м`ясні сомельє». Вони завжди порадять, яку страву приготувати, та які продукти, соуси придбати, щоб зробити вашу вечерю сьогодні незвичною та святковою. Ми хочемо, щоб відвідувачі завжди були задоволені тим, що прийшли до нас, щоб вони посміхалися, і щоб кожен візит до «М`ясомаркету» був приємною подією. І ми робимо все, щоб наші клієнти із задоволенням приходили до нас ще і ще».

Відкриття «М`ясомаркету» — це завжди свято для відвідувачів. Так відбулося і цього разу: гості були вражені новим підходом, різноманіттям вибору, а також приємними подарунками, які їх чекали у точці. І хто точно ніколи не залишиться непоміченою — це загадкова та незвичайна Міс ЧіКо, арт фігура біля магазину зі своєю легендою.

Новий «М`ясомаркет» у Черкасах — це особлива подія для компанії. Черкаська область — рідний край Юрія Косюка, голови правління агрохолдингу, адже саме тут він народився та виріс. Крім цього, в області розташована переважна більшість підприємств, що входять до Групи МХП. Також в Черкасах базується благодійний фонд «МХП-Громаді», який націлений на розвиток громад на території присутності холдингу.

Компанія МХП об’єднує понад 40 підприємств, низку продуктових брендів, таких як «Наша Ряба», «Бащинський», «Легко», «Секрети Шефа» та ін. Зокрема, у Черкаській області розташована одна з птахофабрик компанії. Як відомо, саме МХП є найбільшим виробником м’яса птиці в Україні. Крім того, його продукція експортується в понад 85 країн світу.

Фото: МХП