МХП планує відроджувати родючість українських ґрунтів

Агрохолдинг МХП домовився з Громадською спілкою «Органічна Україна» про співпрацю заради відновлення земельних ресурсів та виробництва органічної продукції.

У четвер 27 серпня відбулося підписання Меморандуму про взаєморозуміння та стратегічне партнерство щодо сприяння відновленню родючості українських ґрунтів та розвитку органічного виробництва в Україні між Агроіндустріальним холдингом МХП та Громадською спілкою “Органічна Україна», повідомляє кореспондент Укрінформу.

Співпраця запланована з метою відновлення родючості українських ґрунтів, забезпечення споживачів українською органічною продукцією та впровадження концепції сталого виробництва та сталого споживання, що базується на міжнародних екологічних вимогах та стандартах.

“Я досить скептично ставився до цієї ідеї, але експерименти показали, що цілком реально налагодити правильне, якісне виробництво на базі не хімії, а органіки. Я — на боці сталого виробництва. Воно має право на життя так само, як і зелена енергетика, у необхідності переходу до якої вже ні в кого немає сумнівів”, - заявив з цього приводу голова правління МХП Юрій Косюк.

За словами учасників заходу, підписання меморандуму відбулося відповідно до Глобальних цілей в області сталого розвитку, затверджених на Саміті ООН та згідно з Європейським зеленим курсом, курсом України на розвиток галузі органічного виробництва, фермерства, соціальної та екологічної відповідальності бізнесу, необхідності залучення "зелених" інвестицій і протидії змінам клімату.

“Це нове для мене, але пишаюся, що можу бути піонером в цьому тренді”, - прокоментував подію Юрій Косюк.

МХП спільно з “Органічною Україною” вже започаткували кілька проєктів за напрямками, вказаними у меморандумі, розповіла президент громадської спілки Олена Березовська.

”Потенціал МХП може дуже посилити органічний сектор України і її імідж позитивного екологічного, органічного виробника на міжнародній арені. Портрет країни формується саме її бізнес-амбасадорами”, - зазначила Березовська.

За оцінками міжнародних інституцій, щорічно Україна втрачає близько 50 млн тонн верхнього шару родючих ґрунтів за рахунок ерозій, повідомив президент МХП Еко Енерджи Олександр Домбровський. Збитки становлять близько 5 млрд доларів щороку.

“Мусимо повертати в землю те, що втрачаємо, інакше через 10-15 років не матимемо у що вкинути насіння. МХП має можливість повертати органіку, яку вирощує, органічними добривами у ґрунти, на яких працює”, - пояснив він.

За словами Домбровського, йдеться про біогазові проєкти, у які МХП давно інвестує. Вони дають можливість перетворювати органіку на зелену енергію та органічні добрива. “Сира” органіка — курячий послід, залишки рослинництва — вносяться до біогазового реактора, де зброджуються та розкладаються протягом 30-40 днів. У результаті утилізується біогаз і мінімізуються викиди CO2 в атмосферу, а фермери отримують “чисту” органіку без патогенної мікрофлори та насіння бур’янів (дигестат).

“Це відроджує родючість ґрунтів і підвищує врожайність. Така циркулярна економіка сьогодні топова в країнах ЄС, а в МХП працює вже багато років”, - розповів Домбровський.

Інвестиції у біогазовий комплекс становлять від 3 до 3,5 млн євро на один мегават потужності (залежно від виду робочої технології. Середній біогазовий комплекс будується на 5-10 мегават). Два потужних комплекси МХП вже працюють на Дніпропетровщині та Вінниччині. Ще один проєкт готовий і отримав дозвіл на будівництво.

“Треба розвивати промоушн зеленої економіки: вона не лише “правильна”, а й вигідна. Днями вивчали глобальне дослідження світового маркетингового агентства щодо вподобань споживача віком 18-30 років. Український споживач цієї категорії дуже “просунутий” у еко- та біотематиці, чутливий до нових трендів. Отже, альтернатив зеленій економіці нема”, - заявив голова правління МХП.

Спілка «Органічна Україна» об’єднує сертифікованих операторів органічного виробництва, виробників органічних добрив та засобів захисту і має важливих для органічного бізнесу партнерів, створена з метою формування та розвитку органічного ринку України та світу.

Перший біогазовий комплекс (“Оріль-Лідер” на Дніпропетровщині) МХП побудував у 2013 році. У поточному агроіндустріальний холдинг запустив інноваційну програму МХП «Відновлення родючості українських ґрунтів за допомогою органічних добрив» на базі біогазового комплексу «Біогаз Ладижин» у Вінницькій області.

Фото з відкритих джерел