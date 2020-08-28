Спалах COVID-19 у Запорізькому медуніверситеті: студенти почнуть навчання онлайн

У Запорізькому державному медуніверситеті, де на коронавірус захворіли студенти іноземного факультету, вирішили розпочати новий навчальний рік в онлайнформаті і підготували для цього 15 спеціальних аудиторій.

Про це журналістам сказав ректор ЗДМУ професор Юрій Колесник, передає кореспондент Укрінформу.

"Ми ще на початку літа розробили три сценарії: класичний, змішаний і онлайн. Ситуація така, що кількість випадків (СOVID-19 - ред.) і в Запоріжжі збільшується, і у нас. Ми вибрали змішаний сценарій: з 1 вересня інтерни йдуть на клінічні бази та кафедри і розпочинають навчальний процес. Студенти 1 курсу, оскільки ще вступна кампанія не завершилась, вони починають навчальний процес після 20 вересня. А інші категорії студентів будуть навчатись з 1 вересня в онлайн-режимі", - сказав ректор.

За словами Колесника, в ЗДМУ одна з найпотужніших в Україні баз для онлайн навчання -15 онлайн аудиторій, які оснащені сучасними вебкамерами 4к формату, апаратурою для освітлення і найсучасніша платформа Майкрософт.

"Ми готові. Наші викладачі мають сертифікати від Майкрософта на право проводити дистанційне навчання. У нас приблизно 12 000 студентів. Іноземці ще не всі повернулись, тому їм зручно навчатись онлайн", - додав Колесник.

Як повідомлялося, в середині серпня в гуртожитку ЗДМУ виявили хворих на коронавірус студентів іноземного факультету. Станом на 27 серпня кількість хворих зросла до 69, всі мешкають у гуртожитках. Госпіталізовано 57 студентів. Організована самоізоляція майже 700 людей. Гуртожитки знаходяться під охороною.

В Україні станом на 28 серпня лабораторно підтверджено 114 497 випадків COVID-19, з них 2451 летальний, 55 083 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 2438 нових випадків.