Рівненський район перейшов з "червоної" до "помаранчевої" зони
Про це із посиланням на пресслужбу Рівненської облддержадміністрації повідомляє Укрінформ.
«На сьогодні можна констатувати зменшення кількості хворих на коронавірус. Хоча за останні два тижні в районі і зафіксовано 123 нових випадки захворювання, це дозволило району перейти до «помаранчевої» зони. Смертність в районі від коронавірусної хвороби – нижче середньої по області – 1,1 відсотки. Для зручності жителів Рівненського району, які працюють та не мають можливості діставатися роботи, організовано 14 спеціальних перевезень», - йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що наразі інфекційне відділення місцевої ЦРЛ перебуває на реконструкції. Через це жителів району скеровують у лікарні, включені до першої хвилі.
У Рівненському районі діє 10 мобільних бригад, які виїжджають до людей з підозрою на COVID-19, налагоджене чергування медиків. Кожна людина, котра заключила контракт із сімейним лікарем має номер його мобільного телефону.
Напередодні рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Рівненський район переведено з "червоної" до "помаранчевої" зони. Однак міста Дубно та Острог, а також Костопільський та Радивилівський райони Рівненської області залишаться у найсуворішій карантинній зоні.
Станом на ранок 28 серпня за добу на Рівненщині виявлено 103 нові випадки інфікування COVID-19. Таким чином в області наразі зафіксовано 8952 випадків захворювання на коронавірусну хворобу, 127 з них – летальні. За останню добу померло двоє людей:
Як повідомляло агентство, в Україні за останню добу зареєстровано 2 438 випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 114 497.
В Україні з понеділка, 31 серпня, почне діяти нове епідемічне зонування. Детальний перелік населених пунктів, розподілених на зони відповідно до епідситуації, міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов опублікував у Телеграмі за результатами засідання Державної комісії з питань ТЕБ та НС.