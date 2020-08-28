Рівненський район перейшов з "червоної" до "помаранчевої" зони

Завдяки запровадженню «червоної зони» у Рівненському районі суттєво знизилась кількість хворих на коронавірус.

Про це із посиланням на пресслужбу Рівненської облддержадміністрації повідомляє Укрінформ.

«На сьогодні можна констатувати зменшення кількості хворих на коронавірус. Хоча за останні два тижні в районі і зафіксовано 123 нових випадки захворювання, це дозволило району перейти до «помаранчевої» зони. Смертність в районі від коронавірусної хвороби – нижче середньої по області – 1,1 відсотки. Для зручності жителів Рівненського району, які працюють та не мають можливості діставатися роботи, організовано 14 спеціальних перевезень», - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що наразі інфекційне відділення місцевої ЦРЛ перебуває на реконструкції. Через це жителів району скеровують у лікарні, включені до першої хвилі.

У Рівненському районі діє 10 мобільних бригад, які виїжджають до людей з підозрою на COVID-19, налагоджене чергування медиків. Кожна людина, котра заключила контракт із сімейним лікарем має номер його мобільного телефону.

Напередодні рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Рівненський район переведено з "червоної" до "помаранчевої" зони. Однак міста Дубно та Острог, а також Костопільський та Радивилівський райони Рівненської області залишаться у найсуворішій карантинній зоні.

Станом на ранок 28 серпня за добу на Рівненщині виявлено 103 нові випадки інфікування COVID-19. Таким чином в області наразі зафіксовано 8952 випадків захворювання на коронавірусну хворобу, 127 з них – летальні. За останню добу померло двоє людей:

Як повідомляло агентство, в Україні за останню добу зареєстровано 2 438 випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 114 497.

В Україні з понеділка, 31 серпня, почне діяти нове епідемічне зонування. Детальний перелік населених пунктів, розподілених на зони відповідно до епідситуації, міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов опублікував у Телеграмі за результатами засідання Державної комісії з питань ТЕБ та НС.