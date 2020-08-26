Уряд погодив кандидатури на посади голів Кіровоградської та Черкаської ОДА

Кабінет Міністрів погодив кандидатури Андрія Назаренка і Сергія Сергійчука на посади голів Кіровоградської та Черкаської обласних державних адміністрацій відповідно.

Їхнє бачення розвитку областей заслухали на засіданні уряду у середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Вони сьогодні традиційно запрошені на співбесіду - це кандидати на посади голів Черкаської облдержадміністрації та Кіровоградської облдержадміністрації“, - сказав Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Як повідомив у Фейсбуці представник уряду у Верховній Раді народний депутат Василь Мокан, КМУ також погодив звільнення Романа Боднара з посади голови Черкаської ОДА.

Крім того, урядовці ухвалили низку кадрових рішень. Зокрема, Єгора Прокопчука призначено головою Державної служби з безпеки на транспорті, Юлію Шевчук - першим заступником голови Державного агентства з питань кіно, Олексія Михайлова - заступником голови Національного агентства з питань державної служби.

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Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів призначив Володимира Жмака на посаду голови правління АТ "Укрзалізниця".

Згідно із законодавством, голів місцевих державних адміністрацій призначає на посаду Президент за поданням Кабінету Міністрів. Кандидатури на посади голів обласних державних адміністрацій на розгляд уряду вносить Прем'єр-міністр.