Суд поновив Мішеля Терещенка на посаді мера Глухова

Сумський окружний адміністративний суд постановив поновити на посаді міського голови Глухова Мішеля Терещенка.

Рішення міськради про дострокове припинення його повноважень у березні 2020 року суд визнав протиправним. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.

Той же суд прийняв рішення визнати протиправним та скасувати рішення Глухівської міської ради від 25.03.2020 № 404 "Про дострокове припинення повноважень секретаря Глухівської міської ради".

Секретаря Олену Демішеву також поновлено на посаді.

Рішення були ухвалені судом 20 серпня. Станом на середу, 26 серпня, за повідомленням Демішевої, відповідні зміни внесено в Державний реєстр юридичних осіб.

У відеокоментарі на Фейсбук-сторінці Глухівської міської ради Терещенко заявив, що за час його незаконного відсторонення з бюджету міста було розкрадено понад 10 млн грн, приватизована низка приміщень, безпідставно звільнені керівники кількох комунальних закладів. За його словами, докази цих зловживань вже скеровано до прокуратури.

Читайте також: Мер Глухова звернеться до СБУ через поїздку волейбольної команди на турнір у Росії

Раніше глухівський голова повідомляв у Фейсбуці, що частина депутатів міськради 25 березня 2020 року проголосувала за підроблену заяву про начебто складання Терещенком своїх повноважень. Після кількох невдалих спроб "рейдерам" вдалося знайти державного реєстратора, яка "на основі сфабрикованого рішення сесії та підробної заяви про ... звільнення внесла фейкові дані до державного реєстру про припинення повноважень Глухівського міського голови Мішеля Терещенка й законно обраного секретаря Глухівської міської ради Олени Демішевої та здійснила реєстрацію Юрія Бурлаки секретарем Глухівської міської ради".