Мер Глухова звернеться до СБУ через поїздку волейбольної команди на турнір у Росії

Мер Глухова має намір звернутися до СБУ з приводу самовільної поїздки місцевої волейбольної команди на турнір до Росії.

Мер Глухова Мішель Терещенко має намір звернутися до СБУ з приводу участі місцевої команди у волейбольному турнірі в Росії. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

“Сьогодні з інтернет-ЗМІ стало відомо про те, що мешканці нашого міста взяли участь у волейбольному турнірі пам’яті росіян, які «исполняли военный долг за пределами отечества», що проходив 16 лютого в місті Рильськ. Ми глибоко обурені тим, що ці люди самовільно взяли на себе відповідальність представляти місто Глухів на території агресора в той час, коли в зоні ООС, внаслідок наступальних дій російських військових ідуть важкі бої, і Україна несе болючі втрати. Ми офіційно заявляємо, що не уповноважували будь-які спортивні команди чи то об’єднання брати участь у змаганнях на території ворога від імені глухівчан...

На даний час готується офіційне звернення до Служби безпеки України та інших правоохоронних органів”, - наголосив міський голова, висловивши сподівання, що їхня реакція по відношенню до провокаторів буде “стрімкою та жорсткою”.

Про результати розгляду заяви він пообіцяв інформувати громадськість через ЗМІ та соціальні мережі.

Фото: shostka.info