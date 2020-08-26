На Дніпропетровщині відремонтують майже 250 км доріг державного значення

На Дніпропетровщині цього року відремонтують та збудують 248 км доріг державного значення за Національною програмою “Велике будівництво”.

Про це доповіли Президентові Володимиру Зеленському під час робочої поїздки до Дніпропетровської області, передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу глави держави.

“Загалом у області понад 9 тис. км доріг державного та місцевого значення й 675 мостів. Згідно з планом, у 2020 році на Дніпропетровщині планують побудувати та ввести в експлуатацію 248 км доріг державного значення”, - ідеться в повідомленні.

Президент, зокрема оглянув ділянку автошляху М-04 Дніпро – Кривий Ріг, протяжність якої на Дніпропетровщині становить 299 км.

Дорожники розповіли, що наразі ремонтують 44 км траси. Нині на ділянках з відфрезерованим асфальтом прокладають вирівнювальний шар дорожнього покриття, а також видаляють чагарники по всій протяжності ділянки та проводять демонтажні роботи.

Планується також ремонт 75,4 км дороги М-04, від Криничанського посту поліції до межі з Кіровоградською областю. Наразі тривають тендерні процедури щодо визначення підрядника.

Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олександр Бондаренко запевнив, що капітальний ремонт доріг місцевого значення коштує на 15-20% дешевше, ніж торік, при дотриманні високої якості дорожнього покриття.

«Тобто ми дешевше будуємо один кілометр місцевих доріг порівняно з 2019 роком. За умови фінансування та належної роботи ми можемо за ці чотири роки зробити близько двох з половиною тисяч кілометрів місцевих і національних доріг. Це буде зовсім інша якість транспортування для людей», – сказав Бондаренко.

Водночас глава держави акцентував увагу на необхідності створення умов, щоб до наступного курортного сезону мешканці Дніпропетровської області могли дістатися Азовського та Чорного морів якісними дорогами.

«Приємно бачити, що Дніпропетровська область та Дніпро будуються в рамках «Великого будівництва». Ми знаємо цей регіон з дитинства, і всі дороги, яких не було з нашого дитинства. Тому я дуже радий, що всі ці принципово важливі дороги будуються, завершуються чи починають будуватися в цьому році», – підкреслив Зеленський.

Своєю чергою голова Державного агентства автомобільних доріг (Укравтодор) Олександр Кубраков зазначив, що у межах програми «Велике будівництво» на Дніпропетровщині, окрім основних ділянок траси М-04, які буде здано в експлуатацію цього року, також запланований ремонт траси Н-11 в напрямку від Кривого Рогу до міста Дніпра.

«31 серпня підписуємо контракт, і розпочинаються роботи, плануємо в цьому році завершити», – сказав Кубраков та додав, що повністю буде зроблено ще дві ділянки цієї дороги у напрямку Миколаєва.

За його словами, тривають роботи й на трасах Н-23 в напрямку Кропивницького, Р-73, яка з’єднує Нікополь з Дніпром, розпочато роботи на мосту біля Нікополя, а головним об’єктом в області є траса Н-31.

«Перші 30 кілометрів дороги вводимо в експлуатацію, 29 кілометрів сподіваємось розпочати незабаром і забезпечити хоча б проїзд до кінця цього року до межі з Полтавською областю, по якій у цьому році завершується ремонт ділянки протяжністю 80 кілометрів», – наголосив Кубраков.

Водночас Президент нагадав, що в межах «Великого будівництва» в області ремонтується багато шкіл, дитсадочків та стадіонів, і всі вони будуть здані цього року.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 26 серпня перебуває з робочою поїздкою в Дніпропетровській області.

Фото: president.gov.ua