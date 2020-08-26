На двох жінок, які з коронавірусом приходили на весілля, можуть відкрити справу

У Чернівецькій області проводять епідеміологічне розслідування щодо фактів, коли люди із підтвердженим COVID-19 або з симптомами коронавірусу приходили на весілля, на яких потім інфікувалися багато гостей.

Про це кореспондентові Укрінформу розповіла заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак.

"У Чернівецькій області зафіксовано факти, коли весільна дружка із клінічними симптомами коронавірусу, була на двох весіллях. А вінчальна матка (посажена мати - ред.), маючи позитивний результат тесту на COVID-19, також прийшла на свято", - сказала Гусак.

Вона розповіла, що наразі за цими фактами триває епідеміологічне розслідування. За його результатами будуть звертатися до правоохоронців.

"Наразі нам відомо, що дружка на момент весілля не знала про свій діагноз, але мала всі клінічні симптоми COVID-19. А у вінчальної матки вже був позитивний ПЛР-тест і вона не відмовилась від участі у такому масовому заході. Звісно, гості про це не знали", - розповіла заступниця голови ОДА.

Як повідомляв Укрінформ, за умисне зараження коронавірусом передбачена кримінальна відповідальність.

Раніше в Кримінальному кодексі існувала стаття 325, яка передбачає відповідальність за порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням. У зв'язку з пандемією коронавірусу Верховна Рада внесла зміни в законодавство і тепер ця стаття ККУ передбачає покарання у вигляді штрафу від 1 до 3 тисяч неоподатковуваних доходів громадян (від 17 до 51 тисяч гривень), а також арешт до 6 місяців або позбавлення волі до 3 років.

За такі ж дії, які призвели до тяжких наслідків або летальних випадків, порушникам загрожуватиме від п'яти до восьми років позбавлення волі.

В Україні станом на 26 серпня лабораторно підтверджено 110 085 випадків COVID-19, з них за добу – 1 670.

У Чернівецькій області зафіксували 9541 випадок інфікування COVID-19. Із них 5964 пацієнти одужали, а 266 людей померли.