На Прикарпатті школи Косівського району 1 вересня розпочнуть навчання дистанційно

На Прикарпатті усі навчальні заклади Косівського району, який увійшов у «червону» зону протиепідемічної небезпеки, готові розпочати навчальний рік 1 вересня дистанційно. Найбільший виклик – навчання першокласників.

Про це кореспонденту Укрінформу розповіла головний спеціаліст відділу освіти Косівської РДА Вікторія Панчак.

«Всі наші заклади освіти готові до навчального процесу. Оскільки Косівський район перебуває в «червоній» зоні епідемічної небезпеки, то з 1 до 4 вересня ми розпочнемо роботу дистанційно. Наш найбільший виклик – це навчання у перших класах, бо там діти ще не знають свого вчителя», - зазначила Панчак.

За її словами, у Косівському районі цього року до 1 класу пішли 642 дітей.

Посадовець стверджує, що всі 37 навчальних закладів у гірському районі підключені до Інтернету.

«Інше питання, чи усі діти вдома мають мережу. Втім, з березня до травня у Косівському районі вже навчались дистанційно. Робота налагоджена. Часом доводилося працювати з телефонами через Вайбер. Тому, сподіваємось, що всі впораємось», - додала Панчак.

Щодо роботи дошкільних закладів, то 14 дитсадків наразі в районі закриті. Їх роботу планують відновити 7 вересня.

Як повідомляло агентство, на Прикарпатті з 24 серпня до «червоного» рівня епідеміологічної небезпеки увійшли Ковсівський, Городенківський, Тисменицький райони та місто Коломия.

Станом на 26 серпня на Прикарпатті зареєстровано 8321 випадок захворювання на COVID-19.

В Україні лабораторно підтверджено 110 085 випадків захворювання на COVID-19, за останню добу – 1670 нових випадків.