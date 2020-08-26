На Вінниччині першого вересня запрацюють 5 шкіл - об'єктів програми "Велике будівництво"

На Вінниччині першого вересня запрацюють 5 шкіл - об'єктів Національної програми "Велике будівництво".

Про це повідомляє департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА, передає корепсондент Укрінформу.

"Цьогоріч на Вінниччині в рамках програми «Велике будівництво» реалізовувалось п’ять об’єктів в галузі загальної середньої освіти – відтак, першого вересня свої двері для дітей відчинять п’ять шкіл. Вони вже в стадії завершення будівництва. Чотири об’єкти повністю готові і проходять процедуру введення в експлуатацію", - цитує відомство заступника голови Вінницької ОДА Олександра Піщика.

За його словами, йдеться про школу № 24 в мікрорайоні "Поділля" м. Вінниця, де всі роботи повністю завершено. Загальна вартість робіт склала трохи більше, ніж 138 млн грн. Сума фінансування з ДФРР сягнула 76 млн грн. Серед зазначених освітніх установ і школа в смт. Оратів, де завершено капремонт загальною вартістю 5 млн грн. Для реалізації цього проєкту 3,5 млн грн було виділено державою. Завершено всі види робіт і в Іллінецькій школі, там все готово для введення в експлуатацію.

Капітальний ремонт будівлі опорного навчального закладу в м. Ямпіль виконано на 98 % робіт. Завершено роботи і в школі селища Чернівці. Наразі там триває опорядження фасаду будівлі.

Як повідомляв Укрінформ, програма «Велике будівництво», що передбачає масштабну розбудову інфраструктури України, стартувала з 1 березня і включає майже 380 об’єктів. Очікується, що в її межах буде відремонтовано 4 тисячі кілометрів доріг державного значення, на що передбачено понад 85 млрд грн. Також цього року в Україні мають побудувати чи реконструювати 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів і придбати 100 шкільних автобусів.