На Львівщині BMW в’їхав у Opel, загинув 10-річний хлопчик

У селі Гайок Кам’янка-Бузького району Львівської області унаслідок ДТП загинув 10-річний хлопчик, його батьків з тілесними ушкодженнями доправлено у лікарню.

Як повідомляє поліція області у Фейсбуці, зіткнення двох легкових автомобілів сталося ввечері 25 серпня, передає Укрінформ.

Правоохоронці попередньо встановили, що 29-річний львів’янин не впорався з керуванням автомобілем BMW та скоїв зіткнення з легковиком Opel, який рухався у попутному напрямку.

"Від травм, отриманих внаслідок ДТП, 10-річний пасажир Opel помер дорогою до лікарні. 49-річний водій Opel та його 42-річна дружина госпіталізовані з тілесними ушкодженнями. Усі вони – мешканці Сокальського району", - розповіли у поліції.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальна санкція передбачає до восьми років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває. Поліцейські встановлюють всі обставини аварії.

Фото: Фейсбук / Поліція Львівської області