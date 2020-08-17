На Закарпатті автомобіль з'їхав у озеро, загинула людина

У Виноградові Закарпатської області автомобіль з‘їхав з дороги в озеро, внаслідок чого загинув пасажир.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на поліцію області.

Як зазначається, аварія сталася 16 серпня близько 14.40. Слідчо-оперативна група встановила, що водій автомобіля ВАЗ-2109, 36-річний місцевий житель, не впорався з керуванням, унаслідок чого авто з‘їхало з дороги в кювет, а далі перекинулося в озеро.

"Внаслідок ДТП загинув 40-річний пасажир автомобіля, а водій перебуває в лікарні. За попередньою інформацією, за кермом він був у стані алкогольного сп‘яніння", - поінформували у поліції.

Розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Вирішується питання про затримання фігуранта справи.

Усі обставини трагедії встановлюють слідчі.