Об’їзну дорогу у Львові збудують за кошти Європейського інвестбанку

Фінансова угода «Європейські дороги України III (Проєкт «Розвиток транс'європейської транспортної мережі»)» між Україною та Європейським інвестиційним банком (ЄІБ), яку 25 серпня ратифікувала ВР, серед іншого передбачає будівництво північної об’їзної дороги у Львові.

Як інформує Укрінформ, про це повідомляє Львівська ОДА.

«Реалізація проєкту обходу навколо Львова є одним з ключових завдань Плану заходів з реалізації у 2021-2023 роках Стратегії розвитку Львівської області на період до 2027 року. Тому такі новини не можуть не тішити. Львівщина ще ніколи не була настільки близько в реалізації цього проєкту, який досі лише обговорювали. Завдяки Програмі Президента «Велике будівництво» ми зможемо довести до логічного впровадження не лише цей, а й інші важливі інфраструктурні проєкти на кшталт Малого карпатського кола. Це сприятиме підвищенню транзитного потенціалу області, а відтак і розвитку реального сектору економіки», - зазначив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

За словами міністра інфраструктури України Владислава Криклія, реалізація такого прєкту дозволить покращити стан автомобільних доріг за маршрутами міжнародних транспортних коридорів, а також підвищити безпеку дорожнього руху на автошляхах, які сполучають Україну з ЄС.

Частину коштів у межах проєкту скерують на будівництво північної об’їзної дороги Львова, що дозволить прокласти 23 км нового автомобільного шляху. Це буде нова дорога, категорії 1А, яка матиме 4 смуги руху, 3 мости, 7 шляхопроводів та 3 естакади.

Північний об’їзд у Львові скоротить час і відведе вантажні потоки від міста, з'єднавши важливі автошляхи міжнародного значення: М-06 Київ – Чоп з М-09 Львів - Рава Руська, М-10 Львів – Краковець та М-11 Львів – Шегині за маршрутом з України в Польщу і далі до Західної Європи.

Як повідомляв Укрінформ, 25 серпня Верховна Рада ухвалила закон “Про ратифікацію фінансової угоди (Проєкт "Транспортний зв'язок в Україні - Фаза І") між Україною та Європейським інвестиційним банком”.

Фінансова угода передбачає інвестування розвитку дорожніх об’єктів, що сприятиме підвищенню безпеки дорожнього руху, економічності та комфортності перевезень пасажирів та вантажів. Загальний обсяг залучення кредитних коштів Європейського інвестиційного банку для реалізації Проєкту «Транспортний зв'язок в Україні – Фаза І», становить 50 млн євро.

Фото: loda.gov.ua