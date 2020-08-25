У Карпатах планують нові дороги та транспортні розв’язки

У Карпатському регіоні планують будувати нові дороги, підпірні стінки та транспортні розв’язки. Такі пропозиції готують для уряду на 2021 рік.

Як передає Укрінформ, про це повідомив начальник Служби автомобільних доріг в Івано-Франківській області Василь Буджак на нараді в Івано-Франківській ОДА з питань реалізації проєкту «Велике будівництво».

«Перед нами постали нові виклики – організація руху і безпека на відремонтованих дорогах. Будемо звертатися до Кабміну з пропозиціями на 2021 рік щодо будівництва нових доріг, підпірних стінок та транспортних розв’язок, особливо у Карпатському регіоні», - зазначив Буджак.

За його словами, кошти на виконання програми «Велике будівництво» в Івано-Франківській області надходять постійно та й фінансовий ресурс на ремонт і будівництво доріг та мостів в області є найбільшим за останні п’ять років.

«На цей час надійшло 50 млн грн, які плануємо використати на найбільш проблемних ділянках, а це – ремонт дороги Р-21 «Долина - Хуст» та М-12 «Рогатин - Лопушна», - додав Буджак.

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Раніше уряд узгодив обсяг фінансування на виконання робіт з будівництва, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг державного значення Івано-Франківської області в сумі 1 876,2 млн грн. Роботи заплановано провести на 15 об’єктах та відремонтувати і ввести в експлуатацію 118,5 км дорожнього покриття.

Як повідомляв Укрінформ, програма «Велике будівництво», що передбачає масштабну розбудову інфраструктури України, стартувала з 1 березня і включає майже 380 об’єктів. Очікується, що в її межах буде відремонтовано 4 тисячі кілометрів доріг державного значення, на що передбачено понад 85 млрд грн. Також цього року в Україні мають побудувати чи реконструювати 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів і придбати 100 шкільних автобусів.

Фото: if.gov.ua