У МОЗ назвали області з найгіршою статистикою COVID-19 за добу

За останню добу найбільше випадків захворювань на COVID-19 виявили у Одеській, Тернопільській та Харківській областях.

Про це сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Лідерами за кількістю зареєстрованих випадків серед регіонів за останню добу є Одеська область - 186 випадків, Тернопільська область - 181, Харківська область -177, Львівська область -171, Чернівецька область - 170, Івано-Франківська область - 167, Київська область - 96 випадків, місто Київ - 95 випадків", - сказав Степанов.

Він зазначив, що за минулу добу було здійснено 33 222 тестування на коронавірус. З них 15 800 досліджень методом ПЛР, а також 17 422 дослідження методом ІФА.

Як повідомлялося, в Україні станом на 26 серпня лабораторно підтверджено 110 085 випадків COVID-19, з них за добу – 1 670.