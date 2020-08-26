З Харківської ОДА звільнили посадовця, який "погорів" на хабарі в 1,3 мільйона

Підозрюваного в хабарництві Андрія Винниченка звільнили з посади директора Департаменту капітального будівництва Харківської облдержадміністрації.

Про це стало відомо з розпорядження голови ОДА, передає Укрінформ.

Зазначається, що Винниченка звільнено за згодою сторін.

Іншим розпорядженням виконання обов’язків директора Департаменту капітального будівництва з 25 серпня тимчасово покладено на Андрія Кудряшова, який був заступником директора – начальником відділу інвестиційних проєктів регіону.

Як повідомляв Укрінформ, ввечері 3 серпня у приміщеннях Харківської ОДА пройшли обшуки. Вранці наступного дня в облдержадміністрації підтвердили затримання директора Департаменту капітального будівництва Андрія Винниченка, якого призначили на посаду 23 липня (до того з 9 квітня поточного року він працював начальником управління паливно-енергетичного комплексу).

У НАБУ згодом поінформували, що йдеться про отримання хабаря в розмірі 1,32 млн грн від приватного підприємця за сприяння у підключенні електроустановок компанії до електричних мереж – у розрахунку 2200 грн за кожен кіловат потужності.

4 серпня посадовцю оголосили підозру в закінчених замахах на шахрайство, а також на пропозицію, обіцянку або надання неправомірної вигоди службовій особі)

6 серпня ВАКС обрав Винниченку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 300 прожиткових мінімумів (630,6 тис. грн.). 10 серпня стало відомо, що за нього внесено заставу.