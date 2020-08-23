Харків відзначає День Державного прапора і 77-річчя визволення від нацистських загарбників

Про це повідомляє пресслужба Харківської міськради, передає Укрінформ.

"Вранці до братських поховань та пам'ятника Батьківщині-матері на Меморіалі Слави у Лісопарку прийшли ветерани, керівники міста та області, військові, представники громадських організацій та духовенства. Вони поклали квіти і вшанували хвилиною мовчання пам'ять усіх загиблих у Другій світовій війні", - йдеться у повідомленні.

У Харкові підняли Державний прапор України / Фото: В’ячеслав Мадієвський, Укрінформ

"Ми щороку святкуємо 23 серпня День міста і День звільнення від нацистських загарбників. Це час, коли ми розповідаємо нашим дітям і онукам про подвиги наших батьків і дідів. На жаль, з кожним роком ветеранів стає все менше. Але Харків - це місто військової слави, і ми повинні увічнити пам'ять про тих, хто не повернувся з війни, і шанувати тих, хто ще з нами. Спасибі вам, герої, за ваш подвиг, за наше місто!", - зазначив у своєму слові під час заходу Харківський міський голова Геннадій Кернес.

Під час виконання державного гімну військовослужбовці Харківського гарнізону дали військовий салют на честь захисників Харкова.

Пізніше у каплиці ікони Божої Матері "Стягнення загиблих" пройшла поминальна служба.

Також у місті на пр. Незалежності відбулися урочистості, присвячені Дню Державного Прапора України. У них взяли участь представники керівництва міста та області, депутати, представники делегацій з інших міст, які прибули на святкування Дня Харкова, городяни.

З нагоди святкування Дня Державного Прапора виступили фольклорні колективи Слобожанщини.

Читайте також: Перед Верховною Радою урочисто підняли Державний Прапор

Як повідомляв Укрінформ, 23 серпня, у День Харкова в місті запланована низка святкових заходів, серед яких - відкриття одного з найбільших в Україні "сухих" фонтанів та концерти просто неба.

21 серпня офіційно повідомлено, що у Харкові з 00:00 24 серпня вводяться протиепідемічні заходи, встановлені для "помаранчевого" рівня епідемічної небезпеки. З 7 по 20 серпня серед мешканців міста виявлений 2041 випадок COVID-19, що становить 81,5% від випадків, зареєстрованих у Харківській області.