У Харкові відкрили виставку до 77-ї річниці визволення міста від нацистів

Відкриття виставки світлин Харкова воєнних років відбулося у Центральному парку культури та відпочинку імені Горького напередодні Дня міста.

Про це повідомляє пресслужба Харківської міськради, передає Укрінформ.

"Виставка присвячена 77-й річниці визволення міста Харкова від нацистських загарбників, і тому більшість знімків - це світлини воєнних років. Проводити таку виставку - це давня традиція міста", - зазначив співорганізатор виставки депутат міськради Габріел Михайлов.

У Харкові відкрили фотовиставку до 77-ї річниці визволення міста від нацистів/Фото: city.kharkov.ua

За його словами, у цієї виставки є й постійні відвідувачі: "Вони з року в рік приходять сюди, щоб побачити частину історії нашого міста. Це складний, суперечливий і трагічний період. Але водночас - це роки подвигу і мужності, які ми шануємо і сьогодні".

Михайло розповів, що 90% знімків - періоду 1941-1943 років. Їх придбрали у вітчизняних та зарубіжних архівах. Багато фото з приватних колекцій, які купувалися на аукціонах по всьому світу.

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За його словами, крім знімків воєнного Харкова є сучасні фото, зроблені в останні роки співорганізатором виставки, фотомитцем Володимиром Бисовим: "Їх небагато, але вони чітко демонструють основні перетворення в місті".

Експозиція включає понад 250 світлин і працюватиме до 22 вересня.

Як повідомляв Укрінформ, 23 серпня у Харкові святкують День міста та День визволення Харкова від нацистських загарбників.