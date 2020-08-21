Президент оцінив потенціал Миколаївщини й побажав лишатися “на хвилі"

Миколаївщина має потенціал у багатьох сферах - від сільського господарства, туризму, металургії, суднобудування й до сфери культури та спорту.

На цьому наголосив Президент Володимир Зеленський під час виступу на презентації Стратегії розвитку Миколаївської області, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“25 регіонів України - це є наш з вами дім. Кожен у цій команді незмінний гравець і, звичайно, Миколаївщина не є виключенням. Ваша земля має потужний потенціал у багатьох сферах - сільське господарство, туризм, металургійна, машинобудівна та харчова галузі, це і культура, спорт і, звичайно, суднобудування”, - сказав Президент.

Він нагадав, що на туристичному логотипі міста зазначається, що “Миколаїв - місто на хвилі”.

“Я щиро бажаю і вашому місту, і вашій прекрасній області завжди бути на хвилі, на хвилі успіху, на хвилі того, чого нам зараз дуже не вистачає, - позитиву та на хвилі перемоги”, - додав Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, Президент у п’ятницю, 21 серпня, перебуває з робочою поїздкою в Миколаївській області.

Фото: Офіс Президента