На Миколаївщині наступного року обсяги ремонту доріг збільшаться в 2,5 раза - Зеленський

На Миколаївщині до кінця року буде капітально відремонтовано або збудовано близько 200 кілометрів доріг, а наступного року планується цю кількість збільшити в 2,5 рази.

Про це сказав Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки на Миколаївщину 21 серпня, де він проінспектував будівництво нової бетонної дороги Н-14 «Олександрівка-Кропивницький-Миколаїв», передає кореспондент Укрінформу.

«Я дуже задоволений, що ми бачимо інфраструктурні зміни на Миколаївщині, що близько 200 кілометрів доріг в цьому році буде побудовано повністю. І ми вже бачимо, яка це якість. Це не просто латання дірок, а дійсно буде зроблено на дуже високому рівні. Будівельники обіцяють, що вона (дорога Н-14) служитиме 50 років», - сказав Зеленський.

За його словами, в наступному році в Миколаївській області планують в 2,5 разів збільшити обсяг будівництва та ремонту доріг.

Він також зазначив, що за останні 10 років в цю область чомусь не виділяли великі суми на дороги.

«Чомусь політики звертають увагу на ті регіони, з яких вони приїхали або в яких вони живуть. І мені дуже приємно, що сьогодні Миколаївщина - одна з пріоритетних областей в цьому питанні. І це прекрасно", - сказав Зеленський.

Він також оглянув будівництво нової бетонної траси Н-14 в межах Миколаївщини. Загалом тут заплановано побудувати 66 км дороги. Зараз вже зроблено 46 км. Загальна кошторисна вартість - 1,9 мільярда гривень.

Спочатку планувалося виконати цей обсяг за 3 роки, але зараз планують здати її ще до кінця цього року.

Як повідомлялося, в Україні у березні стартувала національна програма «Велике будівництво». Очікується, що в її межах буде відремонтовано 4 тисячі кілометрів доріг державного значення, на що передбачено понад 85 млрд грн. Також цього року в Україні мають побудувати чи реконструювати 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів і придбати 100 шкільних автобусів.