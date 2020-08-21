Випускники Львівщини отримали премії за 200 балів на ЗНО

53 випускники шкіл Львівської області 21 серпня отримали премії за найкращі результати ЗНО.

Талановиту молодь привітали голова Львівської ОДА Максим Козицький та голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин. Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА.

«Маю за честь сьогодні привітати вас з надзвичайно високими результатами складання зовнішнього незалежного оцінювання. Розумію, як непросто було вам готуватися до ЗНО в умовах карантину, коли велику частину програми довелося вивчати самостійно. І вчителі, і батьки переживали, чи ви справитеся. А ви справилися, і зробили це на відмінно!», - зазначив Козицький.

Випускники Львівщини отримали премії за 200 балів під час ЗНО / Фото: Львівська ОДА

Голова Львівської ОДА нагородив відмінників, які отримали на ЗНО 200 та 400 балів.

За результатами зовнішнього незалежного оцінювання 45 випускників із Львівщини отримали найвищий бал з однієї навчальної дисципліни, восьмеро випускників області - із двох дисциплін.

Найкращий результат абітурієнти показали на ЗНО з математики – по 200 балів здобули 16 осіб, 12 – з фізики, 9 – з історії України, 8 – з біології, 6 – з хімії, 5 – з англійської мови, 3 – з української мови та літератури.

Серед освітніх закладів найкращі результати показали випускники закладів загальної середньої освіти Львова, Дрогобича, Червонограда, Стрия, Трускавця, Мостиського, Яворівського, Жидачівського та Миколаївського районів.