Витік хімікатів на ЗТМК: у лікарні помер робітник

Співробітник Запорізького титано-магнієвого комбінату, який отримав опіки під час витікання хімічної речовини, помер в лікарні.

Про це журналістам повідомили в обласній поліції, передає кореспондент Укрінформу.

“Один з трьох постраждалих на підприємстві під час проведення ремонтних робіт помер в лікарні від отриманих травм. Відкрите кримінальне провадження перекваліфікували з ч. 1 на ч. 2 ст 272 КК України”, - прокоментували у відділі комунікацій ГУНП в Запорізькій області.

Частина 2 ст. 272 ККУ (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) передбачає більш суворе покарання в порівнянні з ч.1, а саме: обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Як раніше повідомляв Укрінформ, нещасний випадок стався на ЗТМК у цеху №2. У ході ремонтних робіт сталося витікання хімічного елементу, в результаті чого постраждало троє чоловіків 1969, 1970 та 1981 років народження. Потерпілих з термічними опіками госпіталізували до лікарні, де одного з них підключили до апарату штучної вентиляції легенів.