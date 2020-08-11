Запорізькому титано-магнієвому відключають електрику

З 18 серпня повністю призупиняється електропостачання ТОВ "ЗТМК".

Про це журналістам повідомили у пресслужбі "Запоріжжяобленерго", передає кореспондент Укрінформу.

"Відповідно до вимог законодавства у сфері електроенергетики з 18 серпня Оператор системи розподілу ПАТ"Запоріжжяобленерго" змушений призупинити електропостачання ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат", - йдеться в повідомленні.

За інформацією ПАТ "Запоріжжяобленерго", 9 серпня на їхню адресу надійшло повідомлення від постачальника ДПЗД "Укрінтеренерго" про закінчення терміну поставки електроенергії споживачу ТОВ "ЗТМК" 17 серпня 2020 року. Водночас зараз у ПАТ "Запоріжжяобленерго" немає повідомлень від постачальників електроенергії про намір укласти з титано-магнієвим комбінатом новий договір про постачання електроенергії.

"Відповідно до п.7.5 Правил роздрібного ринку електроенергії, в разі завершення терміну дії договору між споживачем і постачальником "останньої надії" та неукладення споживачем договору з енергопостачальником про подальші постачання електроенергії, Оператор системи розподілу зобов'язаний призупинити повністю або частково електропостачання такого споживача. Оскільки ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат" своєчасно не вжило заходів для отримання статусу захищеного споживача, згідно з п.11.5.20 Кодексу системи розподілу воно підлягає відключенню від енергопостачання в повному обсязі", - пояснюють в енергокомпанії.

Згідно з Правилами роздрібного ринку електроенергії, відповідальність за можливі негативні наслідки призупинення електропостачання даного підприємства, в тому числі - за збитки, які можуть бути нанесені такими діями його субспоживачам, - покладається на керівництво ТОВ "ЗТМК".

16 червня ПАТ "Запоріжжяобленерго" направило на адресу ТОВ "ЗТМК" попередження про призупинення постачання (розподілу) електричної енергії з 00:00 18 серпня і про передбачену законодавством у зв'язку з цим необхідністю призупинити на зазначену дату власне енергоспоживання, завершити технологічний цикл і вжити заходів , спрямованих на запобігання травматизму, загибелі людей та тварин, пошкодженню обладнання, негативним екологічним та інших наслідків. ПАТ "Запоріжжяобленерго" також звертається до керівництва Запорізької області та м. Запоріжжя, обласних Управлінь СБУ, ГУ ДСНС, прокуратури і Держенергонагляду з проханням у рамках компетенції вжити організаційних заходів з метою запобігання виникненню надзвичайної ситуації техногенного характеру на території Запорізької області у зв'язку з невиконанням ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат" вимог законодавства у сфері електроенергетики.