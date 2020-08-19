Кабмін запропонує Раді перейменувати Івано-Франківський район

Кабінет Міністрів на засіданні у середу ухвалив проєкт постанови Верховної Ради, яким пропонується перейменувати Івано-Франківський район на Галицький.

Про це представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан повідомив у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Сьогодні уряд ухвалив проєкт постанови Верховної Ради "Про внесення зміни до Постанови Верховної Ради "Про утворення та ліквідацію районів". Пропонується внесення змін до постанови Верховної Ради від 17 липня 2020 року №807-ІХ "Про утворення та ліквідацію районів" стосовно перейменування Івано-Франківського району Івано-Франківської області на Галицький", - написав Мокан.

Найближчим часом погоджений урядом проєкт постанови має бути внесений на розгляд парламенту.

Як повідомлялося, 31 липня обласна рада вирішила звернутися до Голови Верховної Ради та Прем’єр-міністра із проханням перейменувати Івано-Франківський район на Галицький.