До кінця року збудують близько 500 кілометрів доріг — Зеленський

Під час робочої поїздки до Запорізької області Президент проінспектував трасу М-18 Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта. За його словами, до кінця року в Україні буде збудовано близько 500 км доріг.

Про це під час робочої поїздки до Запорізької області заявив президент України Володимир Зеленський, передає кореспондент Укрінформу.

"Найголовніше те, що люди їдуть по нормальній дорозі. Всього за кінець 2019 - 2020 роки буде збудовано біля 500 км доріг державного значення. Запоріжжя показує одні з найкращих в Україні результати", - сказав Зеленський.

Першим об'єктом, який проінспектував Президент, стала траса М-18 Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта, яка є міжнародною автодорогою державного значення. Саме ця дорога має великий вплив на розвиток виробництва та сільського господарства Запорізької області, забезпечує транзитний рух вантажних та легкових автомобілів з прилеглих областей та проходить через населені пункти м. Запоріжжя, м. Василівка, м. Мелітополь, які не мають обхідних доріг.

Робоча поїздка Президента на Запоріжжя/ Фото: Дмитро Смольєнко

В цьому році в рамках Програми «Велике будівництво» на автодорозі М-18 виконуються роботи з капітального та поточного середнього ремонтів, загалом ремонтується 122,9 км.

За словами голови Укравтодору Олександра Кубракова, наразі дорожники відремонтували дороги "Запоріжжя - Маріуполь", "Василівка - Бердянськ" і далі йде "Запоріжжя - Мелітополь".

"Це великий транспортний вузол", - сказав Кубраков.

"А хтось вже їздив новою дорогою до Бердянська?", - запитав президент у присутніх. У відповідь почув схвальні відгуки.

Дорожники доповіли президенту про виконання робіт на ділянці протяжністю 105 км.

"Наразі роботи виконуються на ділянці від м. Запоріжжя до Мелітополя 105 км. Працює три підрядні організації "Автомагістраль-Південь", "Онур" та "Азалтин". Близько 41 км вже з верхнім шаром. Деякі ділянки було перероблено за рахунок підрядної організації. Контроль якості виявив недоліки і підрядник переробив. Щодо гарантії, то підрядник дає 8 років на основу дорожнього одягу і 3 роки на верхній шар покриття", - сказав начальник відділу експлуатації Служби автомобільних доріг в Запорізькій області Олег Галич.

Всі роботи фінансуються із державного бюджету. Загальна вартість робіт понад 3,3 млрд гривень. Наразі профінансовано близько 960 тисяч гривень.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський перебуває з робочою поїздкою у Запорізькій області. Зокрема, він візьме участь у презентації стратегії розвитку регіону та проінспектує хід “Великого будівництва”.