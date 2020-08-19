Зеленський приїхав на Запоріжжя

Зеленський приїхав на Запоріжжя

Відео
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Запорізької області, де візьме участь у презентації стратегії розвитку регіону та проінспектує хід "Великого будівництва".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

"Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Запорізької області. Глава держави візьме участь у презентації Стратегії розвитку регіону до 2027 року", - розповіли в ОП.

Також Президент ознайомиться з перебігом реалізації в області програми "Велике будівництво".

Читайте також: Зеленський обговорив з в.о.президента ЄБРР антикорупційну програму в Укравтодорі

Крім того, очікується, що Зеленський обговорить питання спорудження в Запоріжжі автотранспортної магістралі через річку Дніпро та зустрінеться з ветеранами бойових дій.

Фото: Офіс Президента

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-