Укрзалізниця до Дня Незалежності призначила два додаткові поїзди

АТ "Укрзалізниця" до Дня Незалежності України призначило два додаткові поїзди з Одеси до Львова та Києва.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба компанії.

Зокрема, 22 та 24 серпня в обох напрямках здійснить рейси поїзд та №224/223 Одеса — Київ. Із Києва відправлення о 08:06 та прибуття до Одеси о 18:18. Відправлення з Одеси об 11:03 та прибуття до Києва о 20:31.

Поїзд №168/167 Львів — Одеса в обох напрямках здійснить рейси 22, 24, 26, 28 та 30 серпня. Відправлення зі Львова о 09:40 та прибуття до Одеси о 20:23. У зворотному напрямку відправлення о 10:16 та прибуття до Львова о 21:05.