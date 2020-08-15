Укрзалізниця з 19 серпня відновить рух поїзда Київ – Запоріжжя

АТ "Укрзалізниця" з 19 серпня відновить курсування поїзда №71/72 Київ – Запоріжжя.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що рух поїзда буде відновлено на виконання рішень регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Поїзд вирушить із Запоріжжя 19 серпня, а із Києва – 20 серпня та курсуватиме через день.

Квитки незабаром можна буде придбати через офіційний сайт Укрзалізниці та в залізничних касах.

Як повідомляв Укрінформ, Укрзалізниця із 1 липня 2020 року почала відновлювати рух пасажирських поїздів у межах країни, який було припинено з 18 березня 2020 року.