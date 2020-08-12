Укрзалізниця ввела знижки на квитки в Інтерсіті+
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба компанії.
Зазначається, що пасажири зможуть економити від 40% до 10% вартості квитка. Чим раніше буде придбаний квиток, тим більшою буде знижка. Зокрема, за 90-30 діб до дати відправлення поїзда вартість знижується на 40%, а за 24-15 діб — на 10%.
За кілька діб до дати відправлення вартість квитка, навпаки, зростає. Відтак за 4-2 доби до відправлення — вартість підвищується на 10%, а за 1 добу — на 15%.
У компанії зауважують, що знижка (або підвищення) нараховується лише на плацкартну частину квитка та діє для подорожей у внутрішньому сполученні територією України.
Як повідомляв Укрінформ, квиткові каси на залізничних вокзалах України відновили роботу після карантину вранці 27 травня.