Укрзалізниця ввела знижки на квитки в Інтерсіті+

В АТ "Укрзалізниця" запровадили систему знижок на квитки у вагони 1-го класу в поїздах Інтерсіті+ за умови їх придбання за 90-30 діб до дати відправлення поїзда.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що пасажири зможуть економити від 40% до 10% вартості квитка. Чим раніше буде придбаний квиток, тим більшою буде знижка. Зокрема, за 90-30 діб до дати відправлення поїзда вартість знижується на 40%, а за 24-15 діб — на 10%.

За кілька діб до дати відправлення вартість квитка, навпаки, зростає. Відтак за 4-2 доби до відправлення — вартість підвищується на 10%, а за 1 добу — на 15%.

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У компанії зауважують, що знижка (або підвищення) нараховується лише на плацкартну частину квитка та діє для подорожей у внутрішньому сполученні територією України.

Як повідомляв Укрінформ, квиткові каси на залізничних вокзалах України відновили роботу після карантину вранці 27 травня.