У Сумах для хворих на COVID-19 відкривають лікарню "другої хвилі"

У Сумах через збільшення випадків захворювання на коронавірус відкривають лікарню "другої хвилі".

Нею стане Сумська міська клінічна лікарня №5, повідомляє кореспондент Укрінформу з посиланням на відеокоментар міського голови Сум Олександра Лисенка у Фейсбуці.

За словами мера Сум, опорними по коронавірусу в місті були визначені дитяча клінічна лікарня Св.Зинаїди та обласна інфекційна лікарня ім.Зиновія Красовицького. Остання наразі переповнена, тож виникла потреба у відкритті чергового медзакладу для лікування хворих на COVID-19.

Лисенко наголосив, що епідеміологічна ситуація в місті ускладнюється: 17 серпня було зафіксовано 21 новий випадок, за тиждень - 100.

За інформацією Сумської ОДА, станом на 18 серпня у Сумах виявили 45 нових випадків захворювання на коронавірус, в області в цілому - 75.

"Станом на 18 серпня у закладах охорони здоров’я області нараховується 375 ліжок у закладах охорони здоров’я першої хвилі, що визначені для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID–19, з них зайняті хворими 113, що становить 30,1%", - поінформували в ОДА.

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Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 18 серпня лабораторно підтвердили 94 436 випадків COVID-19, із них за добу – 1616. Протягом доби зафіксовано 27 нових летальних випадків. Загалом в Україні зареєстровано 2 116 смертей від COVID-19. Одужали - 48 925 пацієнтів. Хворіють – 43 395.

Найбільшу кількість випадків коронавірусу за добу виявили у Харківській області - 204, Львівській - 181, Чернівецькій - 172, Івано-Франківській - 169.