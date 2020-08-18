У курортному Скадовську виявили коронавірус у громадянки Німеччини

На Херсонщині зафіксовано COVID-19 у 40-річної громадянки Німеччини, вона перебувала у курортному місті Скадовськ.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє Херсонська ОДА.

«Зафіксовано (в області - ред.) 8 нових лабораторно підтверджених випадки на COVID-19: жінка, 40 років, громадянка Німеччини, на момент виявлення перебувала в м.Скадовськ. Обстежена з підозрою на COVID-19», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, її стан задовільний, перебуває на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом.

З початку епідемії в області лабораторно підтверджено 312 випадків захворювання на коронавірус. З них: 221 людина поборола недуг; 85 - хворіють; 6 - померли.

В Україні станом на 18 серпня лабораторно підтвердили 94 436 випадків COVID-19, із них за добу – 1616.

Як повідомляв Укрінформ, у Херсоні до кінця тижня завершать службове розслідування по міській лікарні імені Лучанського, де стався спалах коронавірусу.