У курортному Скадовську виявили коронавірус у громадянки Німеччини
Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє Херсонська ОДА.
«Зафіксовано (в області - ред.) 8 нових лабораторно підтверджених випадки на COVID-19: жінка, 40 років, громадянка Німеччини, на момент виявлення перебувала в м.Скадовськ. Обстежена з підозрою на COVID-19», - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, її стан задовільний, перебуває на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом.
З початку епідемії в області лабораторно підтверджено 312 випадків захворювання на коронавірус. З них: 221 людина поборола недуг; 85 - хворіють; 6 - померли.
В Україні станом на 18 серпня лабораторно підтвердили 94 436 випадків COVID-19, із них за добу – 1616.
Як повідомляв Укрінформ, у Херсоні до кінця тижня завершать службове розслідування по міській лікарні імені Лучанського, де стався спалах коронавірусу.