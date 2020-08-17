Чернігівський муздрамтеатр запрацював після карантину

У Чернігові після п’ятимісячної перерви, спричиненої карантинними обмеженнями, відновив роботу обласний академічний український музично-драматичний театр ім. Т.Г.Шевченка.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на пресконференції повідомив генеральний директор театру Сергій Мойсієнко.

"У серпні місяці ми вже зіграємо декілька вистав. Працювати будемо так, як визначено інструкціями головного санітарного лікаря" - сказав Мойсієнко.

За його словами, глядачів театр не приймав близько 5 місяців. Половину цього часу актори репетирували дистанційно в режимі онлайн, брали участь у різних інтерактивних мистецьких проєктах. Потім їх відправили у відпустки, а театр перевели в режим простою.

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Зараз, після поновлення роботи закладу (з 12 серпня), задля убезпечення працівників від зараження коронавірусом, у ньому щодня проводяться температурний скринінг та опитування про самопочуття, дотримується масковий режим. На репетиціях оркестр розміщується не в ямі, а в залі, акторів режисери збирають малими групами, а на сцені - максимально розводять. Глядачів під час вистав розсаджуватимуть у залі в шаховому порядку.

Як розповів художній керівник - головний режисер театру Андрій Бакіров, першу виставу - "Наймичка" - театр покаже глядачам 18 серпня. Її показ відбудеться за участю членів експертної ради ІІІ Всеукраїнського театрального фестивалю-премії "ГРА", оскільки, за підсумками його першого відбіркового туру, вистава включена до лонглиста номінації "За найкращу виставу камерної сцени".

Потім будуть інші вистави та благодійний концерт, присвячений Дню Незалежності. Відбудеться він 24 серпня на майданчику біля П’ятницької церкви. Участь у ньому візьмуть оркестр, солісти, актори та балет театру.

Перша прем’єра, підкреслив Бакіров, запланована на 28 серпня. Це буде вистава "Приборкання норовливого" за п’єсою Ярослава Стельмаха. Режисер назвав цю свою роботу багатостраждальною, оскільки її прем’єра мала відбутися ще 27 березня в День театру, та через введення карантину відклалася.

"Вихід з карантину для нас буде дуже важким, але ми всі з нетерпінням чекаємо на зустрічі з нашим глядачем, бо й він, наскільки я знаю, теж дуже скучив за нами", - зауважив Бакіров.

Він додав, що відкриття 95 театрального сезону театру планується на жовтень цього року, як і проведення XXVII Міжнародного фестивалю "Слов’янські театральні зустрічі". Однак, як все це буде, поки що загадувати рано.

Фото: Чернігівський облмуздрамтеатр, Фейсбук