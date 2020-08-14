На Буковині за добу госпіталізували рекордну кількість пацієнтів із COVID-19

У Чернівецькій області за минулу добу госпіталізували 71 особу із підозрою на коронавірус або підтвердженим захворюванням.

Це найбільша кількість госпіталізацій з моменту фіксації першого випадку COVID-19. Про це у Фейсбуці повідомила Чернівецька ОДА, передає Укрінформ.

"За минулу добу, 13 серпня, до лікарень Буковини госпіталізовано рекордно велику кількість пацієнтів із підозрою або підтвердженим коронавірусом – 71 особу", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у пресслужбі обласної адміністрації у лікарнях області станом на 14 серпня перебуває 438 людей. Із них у 271 пацієнта підтверджено коронавірус, решта – з підозрою.

"У медичних закладах станом на 14 серпня лікують 37 пацієнтів у важкому стані, з них у реанімаціях – 33, на апаратах штучної вентиляції легень – 0", - уточнили в ОДА.

Крім того, за минулу добу у Чернівецькій області померли двоє пацієнтів із підтвердженим COVID-19. Обидвоє померлих мали також супутні захворювання.

Загальна чисельність інфікованих в області за час від першого встановленого випадку – 7264 особи. Із них 235 пацієнтів померли, 5405 осіб вилікувались від коронавірусу.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 14 серпня лабораторно підтвердили 87 872 випадки COVID-19, із них за добу – 1 732.