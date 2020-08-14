На одному з підприємств Слов’янська - спалах коронавірусу

У Слов’янську на Донеччині на одному з підприємств міста зареєстровано спалах коронавірусної інфекції.

Як повідомляє Укрінформ, про це заявила начальник відділу охорони здоров’я Слов’янської міської ради Олена Джим, повідомляє сайт міськради.

«Троє інфікованих на одному підприємстві вже вважаються спалахом. Але це в жодному разі не означає, що усі без винятку працівники повинні будуть знаходитися на самоізоляції, а підприємство закриють», - сказала Джим.

Вона додала, що своєчасно прийняті та проведені заходи дозволяють запобігти розповсюдженню хвороби.

Зазначається, що виявлення трьох хворих на одному із підприємств станом на 14 серпня стало приводом для проведення засідання міської комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. На ній був прийнятий план заходів з локалізації інфекції та виявлення контактних осіб.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 14 серпня лабораторно підтверджено 87 872 випадки COVID-19, з них за добу – 1732.

У Донецькій області з дня оголошення карантину зареєстрували 1049 випадків коронавірусної хвороби, з них 14 летальних, 865 людей одужали.