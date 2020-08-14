У зоні відчуження ЧАЕС затримали двох "сталкерів" з Німеччини

Житомирські прикордонники разом із поліцією затримали у зоні відчуження двох громадян Німеччини, які збиралися там відпочивати.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна прикордонна служба.

«Іноземці, попередньо домовившись між собою, прибули в Україну встановленим порядком через один з авіаційних пунктів пропуску. Далі 21-річні молодики сподівалися екстремально відпочити в зоні відчуження та незаконно проникли на заборонену територію в обхід контрольних постів», - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, потрапити до зони відчуження іноземцям завадили прикордонники Житомирського загону та поліцейські.

За порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевості, що зазнала радіоактивного забруднення, На двох громадян Німеччини складені адмінпротоколи і їм доведеться заплатити штраф.