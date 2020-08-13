До Дня Незалежності МХП привезе на Черкащину сучасне українське кіно

Напередодні Дня Незалежності України в Каневі, Миронівці та Степанцях Черкаської області відбудуться кінопокази сучасного українського кіно. Проєкт реалізує Благодійний фонд «МХП — громаді».

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі компанії.

«21–23 серпня, напередодні Дня Незалежності України, в Каневі, Миронівці та Степанцях Черкаської області відбудуться кінопокази сучасного українського кіно. Просто неба покажуть касові хіти «Фокстер і Макс» і «Мої думки тихі» та прем’єрний фільм-легенду «Толока» за шевченківськими мотивами», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що проєкт реалізується Благодійним фондом «МХП — громаді» в партнерстві з організацією «Дивись Українське». Вхід на всі покази вільний.

«Культура надзвичайно важлива складова життя будь-якого суспільства, а кінематограф — одна з наймасовіших її форм. На жаль, в цих населених пунктах вже роками немає регулярних кінопоказів, тому місцеві жителі, фактично, відрізані від актуального кінодискурсу. Ми вирішили виправити цю ситуацію та влаштувати напередодні Дня Незалежності справжнє свято кінематографа для жителів Черкащини. Впевнений, це стане значною подією для наших громад», - прокоментував проєкт заступник голови правління МХП з корпоративної соціальної відповідальності Ігор Лещенко.

Пресслужба агрохолдингу також поінформувала, що на жителів Миронівки чекає сімейний фільм «Фокстер і Макс» (2019) про пригоди 12-річного хлопчика та його собаки-наноробота із суперможливостями. Глядачів запрошують 21 серпня на Миронівський центральний стадіон за адресою вул. Ватутіна 40.

У Каневі буде особливий показ. Місто одне з перших побачить довгоочікуваний фільм-легенду за шевченківськими мотивами — «Толока». Його прем’єру особисто проведе режисер фільму Михайло Іллєнко. Показ відбудеться 22 серпня на літньому кіноконцертному майданчику ім. Юрія Іллєнка, що на Набережній річки Дніпро.

А стадіон «Марокана» села Степанці 23 серпня прийме цьогорічний хіт — іронічну ліричну комедію режисера Антоніо Лукіча «Мої думки тихі». В основі стрічки - історія звукорежисера та музиканта Вадима та його відносин з матір’ю.

У пресслужбі уточнюють, що початок сеансів о 21:00, на гостей чекають із 20:30, на всіх локаціях працюватимуть фудкорти.

У МХП також нагадали, що 31 липня – 2 серпня в Холодному Яру на Черкащині під патронатом Благодійного фонду «МХП — громаді» відбувся мистецький фестиваль «Крутий заміс».

Фото з відкритих джерел