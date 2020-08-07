У наступне десятиріччя – блокчейн і «розумне землеробство» - експерт МХП

Агрохолдинг МХП збирається активно інвестувати у технології і формувати кластери гравців ринку.

Про це в інтерв’ю виданню «Новое время» повідомила очільниця Комплаєнс Офісу МХП Олена Коновалова.

«У планах МХП — бурхлива міжнародна експансія і нові рішення в агробізнесі, які до цього часу не існували. Ми докладаємо надзусилля з розширення компанії не тільки в Україні, ми розглядаємо інвестиції в інші країни, ми стаємо глобальною компанією — і це стратегія на найближчі 5−10 років», - розповіла вона.

На думку Коновалової, сучасний бізнес не може бути перспективним, працюючи поодинці - потрібні масштабні індустріальні проєкти, глобальні команди, колаборації-кластери гравців з подібною, коректно вибудуваною управлінською історією.

«Ми консолідуємо навколо себе гравців з новою філософією бізнесу. Через десять років вони стануть платформою для ще ста компаній, які змінять країну», - спрогнозувала керівниця Комплаєнс Офісу МХП.

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Щоб зробити стрибок із сировинного придатка в постіндустріальний контекст, на її думку, бізнесам слід інвестувати у технології та продуктивність і відмовитися від одноразових стратегій «гроші зараз за будь-яку ціну».

«Блокчейн, розумне землеробство, роботизація виробництва та корпоративного управління, стратегічне планування, моделювання майбутнього – це реальність українського агро? МХП — так», - заявила Олена Коновалова.

Як повідомлялося, у червні МХП поінформував, що підписує «Декларацію доброчесності» з усіма співробітниками і партнерами. Агрохолдинг працює в Україні протягом 22 років. Наразі він забезпечує роботою близько 30 тисяч осіб та постачає свою продукцію у понад 70 країн світу.

Фото: МХП