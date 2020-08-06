На Миронівській птахофабриці завершили впровадження системи енергоменеджменту

На Миронівській птахофабриці аргохолдингу МХП завершили впровадження міжнародного стандарту системи енергетичного менеджменту.

Про це повідомляє пресслужба МХП.

«На птахокомплексі Миронівської птахофабрики завершили впровадження міжнародного стандарту ISO 50001:2018 системи енергетичного менеджменту. Його головна перевага — раціональне та ефективне споживання й використання енергоресурсів з метою виробництва безпечного, якісного та конкурентоспроможного продукту»,- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вже незабаром на підприємстві очікують отримати відповідний сертифікат.

Як повідомив заступник директора з інженерно-технічного обслуговування Денис Смирнов, наміри щодо запровадження стандарту було задекларовано ще минулого року. «Птахокомплекс Миронівської ПФ став першим серед птахокомплексів холдингу, де проведено енергетичний менеджмент. Звичайно, це тривалий та дуже об’ємний процес, безліч якісних змін, які довелось реалізувати. Але воно того варте! Завдяки сертифікації ми не просто стаємо більш енергоощадливими, це подальша позитивна трансформація у ставленні до навколишнього середовища, підвищенні екологічної відповідальності. Це інноваційний розвиток, в руслі якого рухається МХП», - сказав Смирнов.

В агрохолдингу звертають увагу, що стандарт впроваджувався в три етапи. Це - підготовка нової та адаптація діючої документації, інформування/навчання/підвищення кваліфікації персоналу, моніторинг енергозатрат на виробничих процесах, а також адаптація їх до вимог стандарту.

«Загалом було розроблено понад 80% нової документації. Це, насамперед, наш дороговказ — енергетична політика, а також нові процедури, положення, інструкції, що тепер регламентують діяльність птахокомплексу та його співробітників. Стосовно технологічних речей, то тут також займаємося адаптацією до нових принципів. Приміром, нині триває автоматизація процесу збору даних водоспоживання на виробничих дільницях, що суттєво сприяє не лише більш чіткому розумінню енергозатрат, а й показує потенціал до їх скорочення. Також протягом поточного року було збільшено кількість технічних вузлів та автоматизовано процеси збору даних з використання водних ресурсів на інкубаторно-птахівничій станції, що дало змогу встановити більш жорстку базову лінію з використання енергоресурсів», - розповів головний енергетик підприємства Микола Коробов.

Також повідомляється, що за рахунок реконструкцій та енергоефективних заходів вже до кінця року на підприємстві планують скоротити споживання електроенергії на 0,5%, природного газу на 1%, водних ресурсів на 2%. Загалом на реалізацію цих та інших завдань протягом 2020 року Миронівська птахофабрика спрямує понад 6 млн грн прямих інвестицій.

«Впровадження стандарту ISO 50001:2018 — не просто разово виконаний комплекс робіт. Він передбачає постійне та послідовне поліпшення енергосистеми, включаючи енергоефективність, енергобезпеку та енергоспоживання. Простіше кажучи, підприємство має і буде щорічно підтверджувати стандарт демонструючи відповідну динаміку», - підсумував Денис Смирнов.

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