На складах Чернігівщини "миші з’їли" 600 тонн зерна

Зі складів Державної продовольчо-зернової компанії (ДПЗКУ) України в місті Бобровиця Чернігівської області зникло 600 т зерна минулорічного врожаю.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це поінформував AgroPolit.com.

"Зі складів Державної продовольчо-зернової компанії у Чернігівській області зникло 600 т зерна. У компанії повідомляють, що нестачу виявили після інвентаризації залишків зернових і одразу повідомили в НАБУ (Національне антикорупційне бюро - ред.)", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: У Києві затримали організатора схеми розкрадання зерна з Держрезерву

Зазначається, що за фактом недостачі зерна врожаю 2019 року НАБУ 5 серпня провело обшук на філії "Хлібна база №83". Закупівлю зерна ДПЗКУ наразі зупинено.

Зерно якої саме культури зникло - не вказано.